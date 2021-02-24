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"معطف الريح".. إسرائيل تزود دبابات الجيش الألماني بنظام دفاعي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مع وزارة الدفاع الألمانية اتفاقية لتزويد دبابة "ليوبارد 2" التابعة للجيش الألماني بنظام دفاعي يحمل اسم "تروفي"أي"معطف الريح"، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن "نظام معطف الريح هو أولاً وقبل كل شيء وسيلة لإنقاذ الأرواح ونتاج للتفكير الرائد لصناعة الدفاع، وهو عامل مهم في تعزيز الموقف الأمني لإسرائيل".

وأضاف "جانتس" في بيان نشرته وزارة الدفاع: "نرى مرة أخرى تقدير واحترام الهيئات الأمنية الرائدة في جميع أنحاء العالم للابتكار والتكنولوجيا في إسرائيل"، معتبرا أن "هذه الصفقة تؤكد قوة الصناعة الإسرائيلية والتعاون الوثيق بين إسرائيل وألمانيا".

وبحسب البيان، تشمل الصفقة حماية الدبابات والصواريخ الاعتراضية وقطع الغيار والأنظمة التشغيلية والفنية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بتوريد الأنظمة إلى وزارة الدفاع الألمانية في السنوات المقبلة.

ويوفر نظام "معطف الريح" الذي ابتكرته شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافائيل" الدفاعية المتقدمة حماية للدبابات وناقلات الجنود المدرعة، كما لديه القدرة على التعامل مع جميع التهديدات المضادة للدبابات في ساحة المعركة. وفي الجيش الإسرائيلي، يتم العمل بالنظام منذ سنوات عديدة، وهو مدمج في جميع دبابات "ميركافا 4" ودبابات النمر".

أشار البيان أن النظام الدفاعي أثبت فعاليته في العديد من الأنشطة العملياتية وسجل عددًا كبيرًا من اعتراضات الصواريخ المضادة للدبابات إلى جانب الحفاظ على القوات القتالية المختلفة والمنصات.

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