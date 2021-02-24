198 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا فى الصومال

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" و7حالات وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية.وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد بلغ 6 آلاف و444 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 215 حالة، لافتة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بلغت 3 حالات، ليصل الإجمالي إلى 3 آلاف و781 حالة في عموم البلاد.