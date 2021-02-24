ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سويسرا لـ551355

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 551 ألفًا و355 إصابة، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 9930، ووصل عدد المتعافين من المرض عند 317 ألفًا و600 من المصابين حتى صباح اليوم.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.