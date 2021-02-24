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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تحصد المراكز الأولى في مسابقة الطفولة وإلاذاعة المدرسية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، تحت شعار "طفولة آمنة"، والتي أقيمت يوم 20 ديسمبر 2020 بإدارة مصر القديمة بمدرسة المعهد العلمي إعدادية بنين.

وحصدت الإدارات التعليمية، شرق مدينة نصر على المركز الأول في الإذاعة المدرسية "مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة"، والمركز الرابع إدارة مصر القديمة "مدرسة مصر الذكية الرسمية الإبتدائية".

كما تألقت القاهرة في مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية 2020-2021، وحصدت المركز الثاني، تحت اشراف، زينب عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، سامية محمود موجه عام الصحافة بالقاهرة، وفريق العمل بالإدارات التعليمية.

وتقدم مدير المديرية، محمد عطية، بالتهنئة والشكر لأسرة توجيه صحافة تعليم القاهرة وفريق العمل تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية، والطلبة المشاركين على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية في ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة، وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز في إنجاز العمل.

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