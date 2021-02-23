أسقف المنيا يترأس صلوات التسبحة بكنيسة الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، صلوات التسبحة بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس.وشارك بالحضور في صلوات التسبحة شمامسة الكنيسة والكهنة، مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الكنيسة تحتفل بـ«صوم يونان» وهو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.