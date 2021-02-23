«توم وجيري 2021».. أول فيلم أجنبي بالسينما في السنة الصينية الجديدة

يعرض فيلم الرسوم المتحركة «توم وجيري» يوم 26 فبراير في الصين، مما يجعله أول فيلم أجنبي يتم عرضه بدور السينما في أعقاب السنة الصينية الجديدة، التي امتدت هذا العام من 11 إلى 17 فبراير، كما فرضت السلطات تعتيمًا غير رسمي على الأفلام المستوردة خلال هذه الفترة كتدبير حمائي لضمان مبيعات قوية للمحتوى المحلي.ففي معظم السنوات، كانت تسيطر الأفلام المحلية في السنة الصينية الجديدة على شباك التذاكر لأسابيع بعد ظهورها لأول مرة في العطلة، ولكن تم التأجيل حتى تصل المبيعات إلى ذروتها هذا العام، حيث ظهرت سبعة أفلام ضخمة في 12 فبراير، وهو اليوم الأول من العام القمري الجديد مثل فيلم "محقق الحي الصيني 3".