رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

قنبلة موقوتة.. كيف تمنع المحليات المخازن التجارية بالعقارات السكنية؟

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:17 م
المخازن التجارية
المخازن التجارية بالعقارات السكنية
إيناس سعيد
طباعة
خطوات جادة بدأت القيادة السياسية في اتخاذها لمنع إنشاء أو تحويل البدرومات أسفل العقارات السكنية إلى مخازن أو أنشطة تجارية، خاصة بعد أزمة عقار الدائري "برج الأحلام" المكون من 14 طابقا، الذي تسبب حريق اندلع في مخزن أحذية به إلى وصول النيران للعقار كاملًا، وظل يتصاعد من الأدخنة لـ5 أيام تقريبًا.
 
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع تحويل الجراجات لمخازن وأنشطة تجارية، وضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات، وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع، ده أمن قومي، ولن نسمح بذلك، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك".

كبداية كيف يمكن للأحياء رصد العقارات والمخازن الموجودة بها او الانشطة التجارية، يجيب المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن كل رئيس حي أو مدينة أو قرية يشكل لجان للمرور على العقارات في الحي أو المدينة والقرية والتأكد من مكونات العقار، وإذا كان ترخيصها سكني أو إداري أو تجاري ومراجعة التراخيص من واقع السجلات الموجودة في الحي أو الإدارة الهندسية.

وذكر الجندي واقعة حدثت معه بالفعل أن العقار المقيم به تم تأجيره لشخص لتخزين بويات السيارات وهي مواد كيميائية قابلة للاشتعال، وتم إبلاغ رئيس الحي التابع لها العقار وأرسلت لجنة بالفعل للوقوف على هذه الأزمة، وتأكدت أن العقار ترخيصه سكني ومتواجد به مخزن يضم مواد كيميائية يمكن أن تسبب خطر للسكان، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده بالتخلص من هذه المواد.

منع الفساد والرشوة للجان المحليات
وعن كيفية منع الفساد أو الرشوة التي من الممكن أن تحدث من أصحاب هذه المخازن والورش للعاملين بالمحليات للتغاضي عن هذه الأنشطة التجارية الموجودة داخل العقارات السكنية، أوضح الجندي أنه يمكن الاعتماد على تصوير العقارات من خلال الهاتف المحمول كلجنة تابعة للمحليات بحيث يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الضرورية اللازمة لمنع هذه الأنشطة.

وأضاف أن هذه اللجان يجب أن تكون زياراتها مفاجئة بحيث يتم رصد هذه الأنشطة التجارية والمخالفة، ولا تكون هذه الجولات في أيام الأحد على سبيل المثال لأن معظم الورش والمخازن تكون هذه إجازتها، وكذلك التوجه للعقارات وسؤال السكان عن وجود ورش أو مخازن بالعقار.

الاعتماد على المواطنين بالإبلاغ والحفاظ على سرية بياناتهم
وأشار الجندي إلى أنه من واجب المواطنين الإبلاغ عن وجود ورش أو مخازن يمكن أن تضرهم مستقبلًا وتشرد أسرهم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية الشخص القائم بالبلاغ حتى لا يتعرض لمضايقات أصحاب هذه الورش، مضيفًا كذلك تقوم الإدارات المحلية بالتأكد أن البلاغ ليس كيدي أو وهمي من خلال الاحتفاظ بتسجيل بمكالمة الشخص الذي قام بالإبلاغ أو الاحتفاظ بالرقم بحيث إذا كان البلاغ غير حقيقي وتسبب في هدر وقت ومجهود الجهات المختصة واستنزاف جهود الدولة يتم محاسبته.

وتابع: وهو ما يضمن مساعدة المواطنين من جهة في إنهاء أزمة المخازن التجارية بالعقارات والتي تسبب ضرر لهم وللدولة، وكذلك الحفاظ على سرية الشخص القائم بالإبلاغ وفي نفس الوقت التأكد من صدق البلاغات.

وذكر أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن يعتقد صاحبها أنها لن تسبب خطر سواء خشب أو قماش أو ورق فهذه المواد قابلة للاشتعال ويمكن أن تسبب خطرا إذا تم رمي سجائر فيها عن طريق الخطأ، كذلك ورش تصنيع الأحذية التي يمكن أن تكون غير ضارة للكثيرين، ولكنها خطر هائل لأن بها العديد من المواد القابلة للاشتعال من جلد ومواد لصق ذات طابع كيميائي وكاوتش وغيرها من المواد، لذا فأي مواد هي قابلة للاشتعال ولا يفضل أن تكون داخل العقارات السكنية لأنها بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت لأي سبب.

بناء مجمعات صناعية خارج المجمعات السكنية
وقال الجندي إنه في هذه الحالة ومع إنهاء الدولة لهذه الأنشطة التي تسبب ضرر للعقارات السكنية مستقبلًا أو في أي وقت لحدوث خطأ ما، أن يتم بناء مجمعات صناعية وحرفية مثل مجمع الحرفيين، بحيث يكون منطقة صناعية خالية من السكان، ومصممة وفق معايير الأمان الكاملة ولديها نقطة إطفاء، وطفايات حريق ووحدات إسعاف، ومواسير لمياه الحرائق وتكون مجهزة للتأمين الكامل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي