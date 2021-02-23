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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه بختام التعاملات.. وتراجع جماعي للمؤشرات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:45 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
اكرم عمران
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دفعت المبيعات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية أسهم ومؤشرات البورصة لهبوط كبير لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة.

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