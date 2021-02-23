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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فايننشال تايمز: اتفاق التفتيش مع إيران يفتح نافذة ضيقة أمام الاتفاق النووي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:29 م
إيران
إيران
أ ش أ
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رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن اتفاق اللحظة الأخيرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش المفاجئة، فتح نافذة دبلوماسية ضيقة لإحياء المعاهدة النووية التاريخية بين القوى الدولية وطهران.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - أن هذا الاتفاق يترك مجالا لإجراء محادثات وجها لوجه بين (واشنطن) و(طهران) بشأن إحياء الاتفاق الذي تخلت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وأضافت أن دبلوماسيين ومحللين يحذّرون من أن مثل هذه المفاوضات لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة، وأن الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة بشأن تسلسل عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاقية، ونطاق ما قد تطلبه الاتفاقية المحدثة من إيران.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن التنازلات التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، تقدم المؤشرات الأولى على استعداد الجانبين لتليين المواقف المطلقة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع بعض العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.

واستدركت أن الجانبين كلاهما قالا إن على الآخر أن يعود أولا إلى الامتثال للاتفاق قبل أن يفعل الشيء نفسه.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي - في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية -: "نتخذ قرارات نعتقد أن من شأنها المساعدة في إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح".

ووفقا للصحيفة البريطانية، تصر إيران على ضرورة عودة الولايات المتحدة بدون قيود أو شروط إلى اتفاقية 2015، وكرر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي أن سياسة طهران كانت "إذا اتخذ الأمريكيون خطوة واحدة، فإننا أيضا نتخذ خطوة واحدة، وإذا اتخذ الأمريكيون جميع الخطوات معا، فسنقوم أيضا باتخاذ جميع الخطوات معا".

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