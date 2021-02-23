«احتفظت بتورتة زواجها 7 سنوات»..علا رشدي تتصدر «تريند» جوجل

تصدرت الفنانة علا رشدى، اليوم الثلاثاء، مؤشرات البحث جوجل، بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية DMC.وترصد"الدستور" أهم تصريحاتها المثيرة:-قالت علا رشدي إنها دخلت مركز الإبداع لتتعلم التمثيل والرقص والغناء، ولم تكن تعرف أحدا، وفي أحد عروض المركز، كان فيه راب ورقص "سالسا" حمل اسم "عنبر رقم 1"، رقصت سالسا مع أحمد داود.-وأشارت إلى أن سبب انجذابها له رائحته، بعد أن تعرفت عليه للمرة الأولى في مركز الإبداع.-وتابعت: "كانت رائحته جميلة حتى بعد 5 ساعات من الرقص، كما جذبني له أن هناك شبها بينه وبين تمثال "ديفيد" للفنان العالمي الراحل، مايكل أنجلو، وملامحه الرومانية".-احتفل الثنائي بعيد زواجهما مرتين، أحدهما للأهل والاخر للاصدقاء،وكشفت:" احتفظت ببوكيه يوم فرحنا وعملت له برواز وعلقته على باب البيت ومحتفظة به حتى الان".-وأختتمت: احتفظ بقطعة من تورتة الفرح منذ 7 سنوات؛ كي تكون ذكرى جميلة، وكانت فكرة احد الأصدقاء.