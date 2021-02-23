أردوغان يتجاهل الاجتجاجات في تركيا وينشر صورة «لعب الكرة»

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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له أثناء تنفيذه ركلة جزاء، تحت عنوان «لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف»، وفقا لموقع «تركيا الآن».وكانت الصورة التقطت أمس الإثنين، خلال حفل افتتاح ملعب «جورسل أكسل» لكرة القدم في ولاية إزمير غربي البلاد، علي الرغم من استمرار الاحتجاجات الطلابية في تركيا، فضلا عن تفشي وباء كورونا المستجد.