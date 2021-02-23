بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات ديانا حداد

- آخر إطلالاتها



- قصات شعرها



نشرت الفنانة صورة لها مواخرًا عبر حسابها الشخصي تبادل الفيديوهات والصور " إنستجرام"، حيث ظهرت بلوك عصري جذاب.ظهرت في أخر إطلالها لها بلوك عصري وجرئ، واعتمدت علي قصة شعر عصرية بأسلوب البوب ذات الشعر الطويل من جانب واحد والجانب الاخر الشعر القصير، وقد ارتدت بليزار باللون الأسود مع كب ابيض من الأسفل واعتمدت علي الألوان التربية في المكياج.و تعتمد اطلالات ديانا حداد على الجرأة حيث دائما ما تظهر بشكل عصري وجرئ، مما يميزها عن غيرها ودايما تكون حريصة في اختيار الألوان حيث أنها تفضل دائما اختيار الألوان الزاهية.منذ بدايتها دائما تظهر علينا الفنانة ديانا حداد بالوك الشعر الطويل ولكن الفترة الأخيرة أتجاه الي الشعر القصير الكلاسيك مع الغرة من الجنب، مما أعطاها مظهرا جماليا، ونصحبكم مع مجموعة من أجمل اطلالات ديانا حداد.