رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام أمريكية: إدارة بايدن تلغى تعديلات ترامب على اختبار الجنسية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:11 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اختبار المواطنة الذي تم تعديله في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يقول منتقدوه إنه مصمم لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين ليصبحوا أمريكيين، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن التعديلات التي أجرتها إدارة ترامب ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، أطول مرتين، وتطلب 12 إجابة صحيحة من أجل 20 سؤلًا، بدلًا من ست إجابات صحيحة من أصل 10 أسئلة كانت مطلوبة عندما تم تنفيذ الاختبار لأول مرة في عام 2008، وشملت التعديلات تغيير الإجابات الصحيحة، والتي أثارت انتقادات، حيث اعتبرها البعض سياسية ومتحيزة.

ويتوجب عادة على المهاجرين والمتقدمين بطلبات التجنيس إتمام امتحان باللغة الإنجليزية، وآخر يتعلق بالتربية المدنية، والتي كانت الإدارة السابقة رفعت عدد الأسئلة فيها من 10 إلى 20، وكان الاختبار الجديد عقبة أخرى أمام المهاجرين الذين يأملون في الحصول على الجنسية الأمريكية.

ومرت اختبارات الجنسية بعدة تغييرات منذ فرضها للمرة الأولى قبل نحو 100 عام، لتحل محل نظام سابق تم انتقاده على نطاق واسع في ذلك الوقت، حيث كانت عملية التجنيس تعتمد على تقييم القضاة لمعلومات المهاجرين حول التربية المدنية واللغة الإنجليزية.

موضوعات متعلقة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة