الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة رسميا لمدة عام، بسبب مخالفته كرئيس للجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال التي نظمتها مصر مؤخرا بخروجه من الفقاعة الطبية ودخوله مرة أخرى.ودفع هذا التصرف أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي باتخاذ قرار بإيقافه، ثم تصعيده لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليه، وهو ما حدث في الاجتماع الأخير للاتحاد بمقره الرسمي في مدينة لوزان السويسرية.وأكد مصدر بالاتحاد المصري بكرة اليد -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه بقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، لن يستطيع هشام نصر مزاولة عمله كرئيس لاتحاد اليد ولا التوقيع على أي مستندات تتعلق باللعبة لمدة عام كامل، وبالتالي لن يستطيع خوض انتخابات الاتحاد المقبلة التي ستقام أواخر العام الحالي.وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة سيجري اتصالا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا الثلاثاء، لبحث الشخصية التي ستدير مجلس إدارة اتحاد اليد خلال الفترة المقبلة وحتى عقد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نهاية العام الحالي.