إدارة بايدن تتمسك بحل الدولتين لحسم القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن‏، الإثنين، أن حل الدولتين أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ‏وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي أشكنازي.وأوضح بلينكن أن إدارة ‎الرئيس جو بايدن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل مسار لضمان مستقبل ‎إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة ‎فلسطينية ديمقراطية.وكانت ‏الخارجية الأمريكية رحبت في وقت سابق بخطوات المغرب لتحسين علاقاته مع إسرائيل، مشددة على دعمها دور عملية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل لملف الصحراء الغربية.