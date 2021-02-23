إدارة بايدن تتمسك بحل الدولتين لحسم القضية الفلسطينية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:39 ص
محمد عمرطباعة
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن حل الدولتين أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي أشكنازي.
وأوضح بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل مسار لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية.
وكانت الخارجية الأمريكية رحبت في وقت سابق بخطوات المغرب لتحسين علاقاته مع إسرائيل، مشددة على دعمها دور عملية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل لملف الصحراء الغربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي أشكنازي.
وأوضح بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل مسار لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية.
وكانت الخارجية الأمريكية رحبت في وقت سابق بخطوات المغرب لتحسين علاقاته مع إسرائيل، مشددة على دعمها دور عملية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل لملف الصحراء الغربية.