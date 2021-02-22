رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: التظاهر حق يكفله الدستور لكننا في ظروف استثنائية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:24 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
ا ش ا
طباعة
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أن التظاهر حق يكفله الدستور، داعيًا الجزائريين إلى الانخراط في المسار السياسي من أجل التغيير الذي قرره الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بوقدوم، في تصريح اليوم بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، "إذا أراد الناس تغيير الأمور، فلديهم فرصة رائعة وهي الانخراط في المسار السياسي الذي قرره الرئيس عبد المجيد تبون التظاهر حق يكفله الدستور ولكننا نعيش في ظروف استثنائية نجمت عن جائحة فيروس كورونا".

وتطرق بوقدوم إلى الملف الليبي، مشيرًا إلى أن التوصيات التي صدرت عن اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تشكيل سلطة تنفيذية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، هو ما أكد عليه الرئيس الجزائري منذ زمن طويل، مشيرًا إلى التأكيد على ضرورة حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا، وإجراء انتخابات عامة، وهو بالفعل ما توصل إليه أعضاء الملتقى في نوفمبر الماضي بجنيف الذين توافقوا على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر القادم.

أشار وزير الخارجية الجزائري، إلى زيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إلى الجزائر، موضحًا أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لإجراء الزيارة.

من ناحية أخرى، أكد بوقدوم أن الجزائر قامت بعدة خطوات لدعم الشعب المالي في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مشيرًا إلى أنه بعد سنوات من توقيع الأطراف المالية على هذه الوثيقة نظمت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق اجتماعًا في مدينة كيدال برعاية السلطات المالية، وهو ما يمثل خطوة جديدة وذات أهمية كبيرة ومن شأنها أن تدفع قدمًا نحو تطبيق بنوده الاتفاق.

وقال إن "الجزائر تتابع عن كثب التطورات في مالي وأن دورها تحت تعليمات رئيس الجمهورية، يكمن في بناء الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق وهو أمر مهم بالنسبة لأمن الجزائر، مشيرًا إلى الاعتداء الإرهابي الذي طال قنصلية الجزائر بغاو بشمال مالي وراح ضحيته القنصل العام ونائبه.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين