رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مؤمن المحمدي
مؤمن المحمدي

أبوألفين جنيه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:56 م
طباعة
يعنى إنت عايز الشاب، اللى مرتبه ألفين جنيه، يتبرع، ويشترى تى شيرت لاعب، عشان تجدد له بـ خمسين مليون؟ إنت ما عندكش دم. الواقع، محدش عايز حاجة زى كدا، وأساسًا دا مش «تبرع»، والحكاية كلها مش مترتبة بـ الصورة دى، وخلونا نعيد ترتيبها من الأول:
دلوقتى، أنا وإنت وهو وهى، وناهد وكلنا، كل واحد له «دخل»، أو حتى كل أسرة. الدخل دا ممكن يبقى ألف جنيه، وممكن يبقى ١٠٠ مليون جنيه، وكل الأرقام بينهم ممكنة.
هذا الدخل، كل واحد بـ يستخدمه لـ شراء «مستلزماته»، المستلزمات دى، فيه منها «احتياجات» وفيه منها «رغبات»، وعلى قد فهمى المتواضع، حتى آليات التسويق، بـ تفرق بين النوعين دول.
لكن السوق، أى سوق، لازم يبقى فيها النوعين، ما ينفعش خالص إنه كل المنتجات تشتغل فقط على «الاحتياجات»، لو العالم ما أنتجش غير الأكل والشرب واللبس، وكمان الرخيص منه، حاجات كتير أوى هـ تختفى، ولما تختفى، هـ يحصل حاجتين:
الأولى، هـ يبقى العالم زى عالم الحيوان بـ الظبط، الناس بـ تاكل وتشرب وتتكاثر وتنام، ودا شىء كابوس، فوق الكابوس بـ شوية كمان.
التانية أهم، وهى إنه اختفاء المنتجات التى لا تلبى الاحتياجات الأساسية، هـ يؤدى إلى إنه قطاع عريض جدًا من البشر مش هـ يلاقى ما يلبى احتياجاته الأساسية. اتكلمت فى الحكاية دى كتير قبل كدا:
أى صناعة «بـ المفهوم الواسع لـ الصناعة» بـ تفتح بيوت ناس كتير أوى، عارف حضرتك لو مفيش نشاط زى كرة القدم، كام بنى آدم فى مصر، مش هـ يلاقوا ياكلوا، وأغلبهم على باب الله، أو حتى دخلهم معقول، زى أى دخل فى الدنيا.
مش هـ أكلمك عن الأندية نفسها، إنما مثلًا الميديا المرتبطة بـ الكورة، مش كلهم مدحت شلبى وشوبير، فيه معدين وعمال إضاءة ونجارين «أيوه نجارين» وموظفى حسابات وإداريين، ومخرجين ومساعدى مخرجين، وهلم كبيرة عشان يتعمل الاستديو اللى إحنا بـ نشوفه.
معظم الناس دى أجرها عادى، وفيه الأقل من العادى كمان.
صناعة السينما مش الممثل، صناعة الأغانى مش المطرب، صناعة الكتب مش المؤلف والناشر، صناعة النضارات مش صاحب الشركة، صناعة الساعات مش المالك.
طيب، مين اللى هـ يصرف على المنتجات اللى ممكن نشوفها كماليات مالهاش لازمة؟
زباينها طبعًا، هو فيه جهة ممكن تصرف على حاجة إلى ما لا نهاية؟ ولا حتى الدولة.
حضرتك لما بـ تشوف الدورى الإنجليزى، سواء فى البيت، فـ هـ تدفع اشتراك قد كدا، أو ع القهوة، فـ تدفع المشروب دوبل، ليه مش بـ تقول: وأنا يعنى أبوألفين جنيه، هـ أصرف على صلاح، اللى بـ يقبض عشرميت مليون فى السنة؟
مفيش صناعة فى الدنيا بـ تصرف على نفسها، وتتوزع مجانًا، أو هكذا يفترض يعنى.
إحنا هنا فى مصر ممكن نعترض على حاجتين: الأولى، إننا بـ ندفع بينما المنتج مش على المستوى المطلوب، بس فى النقطة دى الواقع إننا ما بـ ندفعش تقريبًا، الماتشات وتحليلها على قنوات مفتوحة.
الماتشات من غير جماهير، فـ مفيش تذاكر، والفلوس جاية من الإعلانات، ودى ملاليم، إسهام أى حد مننا فيها، لا يكاد يذكر، فـ كتر خير صناع الكورة فى مصر، إنهم مقدمين دورى مش بطال.
النقطة التانية اللى ممكن نعترض عليها، هى ضرورة تنظيم المسألة، بـ حيث ما تخرجش بـ هذه الطريقة البلدى، ومبادرة وتبرعات وما إلى ذلك، بس دا كمان محتاج منظومة أكبر، والدولة لازم تبقى لاعب رئيسى فيها، فـ لـ حد ما دا يحصل، إذا حصل، تبقى مبادرات زى: اشترى تى شيرت اللاعب الفلانى عشان نجدد له، مبادرات طيبة.
وإن كان على الشاب المحترم، اللى بـ يقبض ألفين جنيه، ما يشتريش، هم مش محتاجين يبيعوا ٢٠ مليون تى شيرت، واحد فى المية من هذا الرقم كويس أوى. وإن كنت أشك فى نجاح هذه التجربة، لـ إنها مش بـ تمشى كدا.
بس لو مشيت، هـ يبقى شىء لطيف، وإنت يا أبوألفين جنيه، هـ تبقى أول مستفيد، فـ مش فاهم إنت بـ تكسر المجاديف ليه؟

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الصور

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

«العمارة كمبحث إنساني».. محاضرة ببيت المعمار المصري

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»