دبي تتيح إنهاء إجراءات المسافرين بالمطار خلال 5 ثوانٍ

أطلقت دبي اليوم الإثنين، خدمة ذكية بمطار دبي تتيح المرور من إدارة الجوازت خلال 5 ثوان.وقال اللواء محمد المري، مدير عام إقامة دبي إن الخدمة الجديدة تتيح للمسافر المرور من البوابات الذكية بالمطار عبر بصمتي العين والوجه، دون الحاجة لاستخدام جواز السفر.وأوضح المري للصحفيين أن المسافر مطالب بالنظر إلى شاشة إلكترونية في بوابة ذكية بالمطار ليتم التعرف عليه من خلال بصمة العين مع الوجه في مدة لا تتجاوز خمس ثوان، ليتوجه بعدها إلى صالة السفر دون المرور على موظف الجوازات.ولفت المري إلى أن مطار دبي مزود بـ122 بوابة ذكية في صالات المغادرين والقادمين لتيسير دخول وخروج المستخدمين.