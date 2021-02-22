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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: 1600 باحث يعملون في إنتاج تقاوي الخضر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:12 م
تقاوي
تقاوي
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قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن هناك 1600 كادر بحثي يعملون في إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة في جميع المحطات البحثية في 26 محافظة ومديرية من جنوب المطاعنة في الصعيد حتى العريش شرقا ومعامل زراعة الأنسجة وتحليل الكيماويات ومعمل البصمة الوراثية.

وأضاف "حمودة" لـ"الدستور"، أن تسجيل أصناف الهجن من تقاوي الخضر والفاكهة تحتاج مجهود علمي ومتابعة، حيث أن الصنف يتم مقارنته بالنوع الأصلي وعمل تقييم معه فلا يتم تسجيله إلا إذا تفوق عليه أو على الأقل لا تساوي معه في المواصفات الإنتاجية أو المقاومة للأمراض، حيث أن الصنف عند تسجيله يثبت تفرقة أو أنه مساوي للصنف الموجود، منوها بأنه سوف يتم إنتاج أصناف جديدة للخضر في مايو القادم.

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