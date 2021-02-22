تفاصيل الكشف الطبي لقانون الإعاقة

الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد



- ثم يجب استكمال كاف البيانات المختصة بالشخص المعاق، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.





- ثم يجب استكمال كاف البيانات المختصة بالشخص المعاق، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن، حيث أعطى القانون الجديد لأشخاص ذوي الإعاقة والصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كافة حقوقهم، ووفر القانون بطاقة الخدمات المتكاملة التى من خلالها يحصلون أشخاص ذوي على كافة الحقوق والإمتيازات التى وفرها القانون لهم، وبتلك البطاقة يستطيع أصحاب الإعاقات الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، وتخفيضات فى وسائل المواصلات المتعددة، والتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الامتيازات، لكن القانون ولائحته التنفيذية حدد عدد من الإجراءات، حتى يستطيع المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم.صدر قانون أشخاص ذوي الإعاقة بعد اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، وتوقير كافة السبل لكيفية اندماجهم فى المجتمع المصرى، ونستعرض لكم من خلال الخطوات التالية كيفية حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد:- الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الصحة الذي يوفر حجز الكشف الطبى لذوي الإعاقة، وهو- بعد ذلك الدخول على حجز الكشف الطبى.قد يهمك أيضا: