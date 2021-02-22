حفتر يؤكد ضرورة حل مشاكل مصابي وشهداء الجيش الليبي

أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الاثنين، ضرورة محاسبة المتسبّبين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء من الجيش الليبي.جاء ذلك خلال لقاء حفتر اليوم مع مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة كل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء تمهيدًا لحلها بشكل نهائي وذلك حسب بيان للقيادة العامة للجيش.وكشف البيان أن اللقاء جاء انطلاقًا من اهتمام القائد العام بتلك القضايا لكونها تندرج ضمن أولويات القيادة العامة، مشددًا على مدير إدارة شؤون الجرحى أنه لا بدّ من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.