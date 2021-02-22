الرعاية الصحية: تسجيل 809 آلاف منتفع بالتأمين الشامل بالأقصر

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها التفقدية بمحافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها ضمن ثلاث محافظات 16 فبراير الجاري.وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الوزيرة بدأت جولتها بزيارة وحدة طب أسرة طيبة ومن المقرر أن تستكمل جولتها بزيارة وحدة طب أسرة الشيخ موسى، إلى جانب 3 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية وهم (الكرنك الدولي، الأقصر الدولي، إيزيس التخصصي).وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات الأسنان، بالإضافة إلى أقسام المعامل، والأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بإشادة وزيرة الصحة والسكان خلال الجولة الميدانية بمستوى التجهيزات بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التي تم تدريبها بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.وأضاف الدكتور أحمد السبكي: أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة داخل كافة الوحدات الصحية التي شملتها الجولة، وذلك للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بكافة الوحدات والمراكز الصحية بالأقصر حوالي 809 آلاف ملف فردي بواقع 208.5 ألف ملف عائلي، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يعادل نسبة تسجيل 63.5% من إجمالي سكان المحافظة، مشيرًا إلى توجيهات الوزيرة بزيادة التوعية بالمنظومة لإنهاء انضمام كافة مواطنين المحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة.