رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: تسجيل 809 آلاف منتفع بالتأمين الشامل بالأقصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها التفقدية بمحافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها ضمن ثلاث محافظات 16 فبراير الجاري.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الوزيرة بدأت جولتها بزيارة وحدة طب أسرة طيبة ومن المقرر أن تستكمل جولتها بزيارة وحدة طب أسرة الشيخ موسى، إلى جانب 3 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية وهم (الكرنك الدولي، الأقصر الدولي، إيزيس التخصصي).

وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات الأسنان، بالإضافة إلى أقسام المعامل، والأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بإشادة وزيرة الصحة والسكان خلال الجولة الميدانية بمستوى التجهيزات بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التي تم تدريبها بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة داخل كافة الوحدات الصحية التي شملتها الجولة، وذلك للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بكافة الوحدات والمراكز الصحية بالأقصر حوالي 809 آلاف ملف فردي بواقع 208.5 ألف ملف عائلي، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يعادل نسبة تسجيل 63.5% من إجمالي سكان المحافظة، مشيرًا إلى توجيهات الوزيرة بزيادة التوعية بالمنظومة لإنهاء انضمام كافة مواطنين المحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة.

موضوعات متعلقة

العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

الصور

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

الأكثر قراءة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة

مناقشة كتاب «أزمة العالم الحديث» لرينيه جينو بمؤسسة «طابة»

سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد