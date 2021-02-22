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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:02 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
هويدا سعيد
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يحل علينا اليوم 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي تعد أبرز نجمات الرقص الشرقى فى مصر على مر العصور، بل أنها أصبحت مدرسة ينتمى إليها الراقصات الجدد.

وتعد الراقصة الراحلة هى صاحبة أكبر عدد من الزيجات فى تاريخ السينما المصرية، حيث تزوجت 14 مرة طوال حياتها، ونرصد عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا.

الزوج الأول من أنطوان عيسى شقيق بديعة مصابني
كان أول زيجاتها من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابنى، فى عام 1939 واستمرت الزيجة عام واحد فقط لتنفصل عنه عام 1940.

الزوج الثاني من الباشا محمد سلطان
أما الزيجة الثانية لها كانت من محمد سلطان باشا، الذى كان يعد أكبر أثرياء مصر، واستمرت معه 6 أشهر وأنفصل عنها بسبب رفضها لترك الرقص.

الزوج الثالث من ظابط أمريكي
كان الزوج الثالث لها من ضابط أمريكى يدعى ليفى أشهر إسلامه بعد الزواج واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمر وسرعًا ما حدث الانفصال.

الزوج الرابع من فطين عبد الوهاب
تزوجت في المرة الرابعة من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها.

الزوج الخامس من أحمد سالم
الزوجه الخامس لها من الفنان أحمد سالم الذى انفصل عن زوجته أمينة البارودى من أجل الزواج من تحية التى أحبته بجنون وسافرت معه فى رحلة إلى فلسطين، ترددت شائعات عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة.

الزوج السادس من طيار الملك فاروق
تزوجت للمرة السادسة من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط.

الزوج السابع من رشدي أباظة
الزوج السابع كان من الفنان رشدى أباظة الذى تزوجته وسافرت معه إلى لبنان وهناك ضبطته فى أحد ملاهى شارع الحمراء المعروف فى وضع حميم مع الفرنسية آنى بارينه، وسرعا من جرت المرأة الفرنسية من شعرها وضربتها بقسوة وطلبت منه الطلاق فى الليلة نفسها، حسب ما نشرت عدد من وسائل الإعلام حول هذه الواقعة.

الزوج الثامن من الظابط مصطفى كمال
تزوجت كاريوكا لثامن مرة، من أحد ضباط الملك، البكباشى (المقدم) مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.

الزوج التاسع من عبدالمنعم الخادم
الزوج التاسع لها كان من الشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهورًا بوسامته، واستمرت على ذمته خمس سنوات، ولكنها انفصلت عنه عندما بدأ بدوره مطالبتها باعتزال الرقص.

الزوج العاشر من البكباشى طبيب حسن حسين
كان الزوج العاشر لها من البكباشى طبيب حسن حسين وتزوجته لكنها انفصلت عنه عندما علمت أن هناك علاقة بينه وبين المطربة اللبنانية صباح، ومن شدة حبها وصدمتها بزوجها ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد الانتحار وتم إنقاذها بصعوبة.

الزوج الحادي عشر من محرم فؤاد
كان الزوج الحادي عشر لها من المطرب الصاعد محرم فؤاد ولكنها لم تستمر معه أكثر من 6 أشهر.

الزوج الثاني عشر من أحمد ذو الفقار صبرى
أما الزوج الثانى عشر لتحية كاريوكا، فكان أحمد ذو الفقار صبرى الذى تزوجته لمدة عام فقط.

الزوج الثالث عشر من فايز حلاوة
كان زوجها الثالث عشر الكاتب المسرحى الراحل فايز حلاوة، وبقيت معه 18 سنة وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء.

الزوج الرابع عشر من المخرج حسن عبد السلام
كان الزوج الرابع عشر لها من المخرج حسن عبد السلام حتى وفاتها.

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