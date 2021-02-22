تزايد الطلب في أستونيا على الرحلات إلى مصر رغم كورونا

قال موقع «err.ee» الإستواني عن تزايد الطلب على السفر لمصر لقضاء العطلات المختلفة.وتابع الموقع أنه رغم تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أستونيا، إلا أن شركات السفر والرحلات تطلق العديد من الرحلات الجوية لتلبية طلبات العملاء بالسفر للخارج.وبحسب الصحيفة فإنه على الرغم من أن الحكومة توصي بعدم السفر ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، باع وكلاء السفر العديد من رحلاتهم حيث قررت المفوضية الأوروبية في يناير عدم وجود أسس علمية لتقييد الحركة الجوية.وقال أوليف ريسبيرج، رئيس قسم التسويق في وكالة السفر نوفاتورز، إن الرحلات التي طال انتظارها إلى مصر، أثبتت شعبية كبيرة حيث يرغب بها الكثير من العملاء، لدرجة أن الشركة اضطرت إلى الإعلان عن رحلات إضافية لمصر، كما ستطلق شركة نوفاتورز سبع رحلات إلى مصر وجزر الكناري.