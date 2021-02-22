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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:15 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٢-٢-٢٠٢١، ويشمل التقرير التالي سعر الريال في البنوك التالية، وهي بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك القاهرة.

ويتباين سعر الريال يوميًا مقابل الجنيه المصري بحسب البنوك المصرية، وغيرها، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار الريال السعودي داخل البنوك، وفقًا لآخر التحديثات في السوق المصري، ولديكم كافة التفاصيل والمعلومات وفقًا لأسعار الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٢-٢-٢٠٢١

تقدم《الدستور》سعر الريال السعودى اليوم الاثنين، ولذلك لديكم كافة المعلومات التي يبحث عنها القارىء المصرى والعربى، خلال التقرير التالى.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك عند الشراء ٤.١٦١١ جنيه مصري أما بلغ عند البيع ٤.١٨٧٩ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٩١٩ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٣٣ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٩ جنيه مصرى، فيما وصل عند البيع ٤.١٨ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودي في بنك عودة اليوم

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين سعره أمام الجنيه المصري داخل البنك عند الشراء ٤.٢٧ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع  ٤.٢٥ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين عند الشراء ٤.٠٩٧٥ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.١٨٦٢ جنيه مصري.

وخلال التقرير السابق استعرضنا لكم كافة أسعار الصرف، الخاصة بالريال السعودي فى السوق المصري.

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