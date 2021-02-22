رغم تعدد العلاقات.. لماذا 60% من الفتيات يحلمن بشريك حياة «باد بوي»؟

استطلاع رأى: 60% من الفتيات ينجذبن لـ«الباد بوى»



لماذا تفضل الفتيات «الباد بوي»؟



الطب النفسى: السوشيال ميديا سبب رئيس لظهور «الباد بوي».



«وسيم ومؤدب».. هكذا كانت تتلخص أحلام الفتيات عند اختيار شريك الحياة، فالأدب كانت السمة الأكثر طلبًا، وأن يكن شخص غير متعدد العلاقات مع البنات.ولكن هذة الايام، أختلفت نظرة الفتيات تجاه شريك الحياة، فلا بأس من بعض التجارب مع الفتيات الأخريات، حيث انتشر مصطلح «الباد بوي»، وهو الشخص متعدد العلاقات مع البنات.نشر موقع «ساينس أمريكان» العلمي، نتائج استطلاع راى أعد مؤخرًا أن 60% من الفتيات ينجذبن الى الرجال أصحاب العلاقات المتعددة أو كما يطلق عليهم «الباد بوي».وأوضح عدد من الفتيات المشاركات فى الإستطلاع ان السبب وراء الإنجذاب للشخص «الباد بوي»، هو أن العلاقة العاطفية، تحتاج إلى شد وجذب من أجل الوصول إلى الاستمتاع بتفاصيلها أكثر.شخصية «الباد بوي» واثق في نفسه، لا يهمه رأي الناس في أفعاله أو شكله أو ما يقوله، كما أنه يعطى إحساس القوة والأمان، يعطي إيحاء بالاحتياج.ودائمًا «الباد بوي» يعطي إحساس مزيف بالانتصار، فهو في الغالب لديه العديد من العلاقات السابقة التي لا يخجل الحديث عنها، بل على العكس هو يتعمد ذكرها، من باب الافتخار.من جانبها اوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى والعلاقات الإسرية، أن تغير نظرة الفتيات عند اختيار شريك الحياة، سببها السوشيال ميديا.وأشارت عبد السلام، أن غياب الأسرة بشكل كبير خاصة في العمر ما بين 16 إلى 22، تسبب في خلق فجوة كبيرة بين الفتيات والأسرة، الأمر الذى يدفع بعضهن لسد هذه الفجوة عن طريق السوشيل ميديا.