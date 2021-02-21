رئيس برلمان ليبيا يدعو الحكومة الجديدة للعمل من سرت وليس طرابلس

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، ضرورة عمل الحكومة المؤقتة من سرت لأنها أكثر أمانًا من طرابلس، مشيرا إلى أن العاصمة غير آمنة لوجود مليشيات خارجة عن القانون وقوات أجنبية فيها.وقال رئيس مجلس النواب الليبي، مساء اليوم إنهم يتحاورون بشأن إقرار دستور يرضي الشعب الليبي كله، حسب ما ذكر في حواره على قناة "الحدث".وأوضح أن عض الأطراف الإقليمية قد تكون ضغطت على ملتقى الحوار السياسي لاختيار بعض المرشحين في الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد، مشددا على ضرورة تحقيق الحكومة الجديدة المساواة في توزيع المناصب.وأضاف: "لم أرشح نفسي لرئاسة المجلس الرئاسي ولجنة الحوار هي من رشحتني"، مشيرا إلى أن المصالحة واجبة بين جميع الليبيين ويجب أن تطوي صفحة الماضي.وشدد عقيلة صالح على أنه ليس من صلاحيات الحكومة القادمة عقد اتفاقيات طويلة الأمد لأنها انتقالية، مؤكدا أن توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة.وتابع رئيس البرلمان إنهم مصرين على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر 2021، متعهدا بدعم الحكومة الجديدة إذا التزمت بالمهام الموكلة إليها.