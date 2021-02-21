بعد وفاتهم داخل السجون.. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 7 أسرى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 7 أسرى فلسطينيين، ارتقوا شهداء في سجونها.وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، أن أقدم هؤلاء الأسرى الشهداء هو أنيس دولة من قلقيلية، وذلك منذ عام 1980، إضافة إلى عزيز عويسات من القدس، الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وأضاف نادي الأسير، ان الشهداء السبعة هم من بين 226 أسيرًا ارتقوا في سجون الاحتلال منذ العام 1967 حتى العام 2020، وهناك مئات الأسرى الذين ارتقوا بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة، نتيجة لأمراض وإصابات ورثوها عبر سنوات اعتقالهم.وبيّن، أن من بين الشهداء الأسرى 75 أسيرا ارتقوا نتيجة للقتل العمد، و7 بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و71 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي القتل البطيء والتي تنفذها إدارة سجون الاحتلال، عبر جملة من الأدوات التنكيلية على مدار سنوات اعتقالهم، وأبرزها المماطلة في تقديم العلاج، تحويله إلى أداة تنكيل.وشكلت عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت باستشهاد 73 أسيرا على مدار العقود الماضية، والتي تصاعدت مجددا منذ نهاية عام 2019.