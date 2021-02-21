472 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 129 ألفا و797 حالة.وأوضح المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أنه تم تسجيل 1052 حالة شفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 115 ألفا و357 حالة، بالإضافة لتسجيل 26 حالة وفاة، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 2114 حالة.