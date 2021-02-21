ضبط طن من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب

تمكنت قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان، بمديرية أمن أسوان، من ضبط «سيارة نقل»، مُحمل عليها عدد 100 جوال بداخلها كمية من أحجار الكوارتز التى يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالى واحد طن- عدد 2 خزان مياه.. وبمواجهة قائدها اعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وحيازته المضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.