باحث أمريكي: وباء كورونا سيختفي من أمريكا بحلول ابريل المقبل

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، توقعات الأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز مارتي مكاري، حول موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من الوباء.وقال مكاري انه يتوقع أن يختفي الوباء من أميركا على الأغلب بحلول أبريل المقبل.وأضاف الأستاذ في كلية الطب في الجامعة المرموقة، التي صارت مرجعا لأزمة الوباء أن معدل الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 بالمئة منذ يناير الماضي، مضيفا أن هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن أميركا تخطو قدما نحو مستوى منخض من العدوى.وتابع الجراح الأميركي: "معظم المصابين الجدد تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر أعراض نهائيا، ذلك أتوقع أن يختفي كوفيد- 19 في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية ".