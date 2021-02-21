اليوم.. الحكم على المتهمين بـ«استغلال اسم مؤسسة مجدي يعقوب» في النصب

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على 4 متهمين في واقعة اتهامهم بالنصب والتزوير باسم موسسة مجدي يعقوب.وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية لموسسة مجدي يعقوب، وهي إيصالات استلام شيك نقدية منسوب صدورها للمؤسسة السالف بيانها، بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك المؤسسة.وأكدت التحقيقات أن المتهمين ساعدوا الآخر بأن أمدوه ببياناتها، فقام الأخير بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزها زورا للموظفين المختصين وبصمها ببصمة خاتم للمؤسسة السابق بيانها محل الاتهام الثاني فتمت الجريمة، بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملوها بأن قدموا للمجني عليه إبراهيم رزق، فتوصلوا بتلك الطريقة على الاتسيلاء على أمواله محل اتهامهم الثالث.وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بواسطة الغير بتقليد أختام لمؤسسة ذات نفع عام خاتم مؤسسة مجدي يعقوب، بأن اصطنعها مجهول على غرار نظيره الصحيح واستعمله بأن بصم به المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها.