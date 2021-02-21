غدًا.. منير عتيبة بضيافة سلسلة أمسيات حوار ثقافى أونلاين

تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين٬ أمسية جديدة من أمسيات "حوار ثقافي"٬ والذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: زينب العسال، ومنير عتيبة، وداليا أصلان.وتعقد الأمسية أونلاين عبر تطبيق "زووم" ويتم بثها مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب.وزينب العسال كاتبة وناقدة٬ عملت مديرًا لتحرير سلسلة قطر الندی للأطفال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي زوجة الكاتب محمد جبريل.صدر لها العديد من الأعمال الأدبية والنقدية نذكر منها: تقاسيم نقدية٬ بريلا بريلا٬ التعادلية: تبسيط لاعمال توفيق الحكيم. ماما زينب تكتب عن مصر٬ حالو حالو: مسرحية للأطفال.أما الكاتب منير عتيبة فهو مؤسس ومدير مختر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وهو أيضًا روائي وقاص وكاتب للأطفال والدراما الإذاعية، وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة اتحاد الكتاب.بينما داليا أصلان فهي كاتبة روائية شابة، ولدت وتعيش في المنصورة٬ صدرت لها عن دار الثقافة الجديدة رواية بعنوان "المختلط".