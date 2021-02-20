4604 إصابة جديدة بكورونا فى هولندا

عاودت الزيادة اليومية في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في نذرلاند (هولندا) إلى الانخفاض خلال اليوم الأخير، بعد 3 أيام متواصلة من الزيادة، وفقا لما أعلن المعهد الوطني للصحة.وقال المعهد - في بيان اليوم - إن اليوم الأخير شهد تسجيل 62 حالة وفاة و4 آلاف و604 إصابات بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في نذرلاند منذ بداية التفشي إلى 15 ألفا و200 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات لمليون و51 ألفا و965 حالة.