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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زراعة الفيوم: إزالة حالة تعدي على الأراضى الزراعية في مهدها خلال الاجازة الرسمية

زراعة الفيوم: إزالة حالة تعدٍ على الأراضي في مهدها خلال الإجازة الرسمية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:58 م
حملة إزالة حالة تعدي
حملة إزالة حالة تعدي على الأراضِ
الفيوم - زينب علاء
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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار شن الحملات على مدار الساعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات والتصدى لأي أشكال التعدي.

وشدد وكيل الوزارة، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

خلال ذلك قامت الإدارة بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة الفيوم، بتنفيذ إزالة على مساحة قيراطين بناحية قرية المقطع وبناحية قرية زاوية الكرادسة، بحضور المهندس سيد أحمد محمود رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس عبد الناصر عبد العزيز، والمهندس مجدى سعد.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة بناحية جرفس على مساحة واحد قيراط، وذلك بحضور سيد تعيلب رئيس وحده جرفس، والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية، والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة، والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة والمهندس مفتاح مدير جمعية جرفس.

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