رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منذر رياحنة يكشف تفاصيل مشاركته في «موسى» و«آل هارون» (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 06:46 م
منذر رياحنة
منذر رياحنة
حسين الجندي
طباعة
كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، واختص بالحديث عن فيلمه السينمائي الجديد "آل هارون" والذي بدأ في تصويره منذ أيام قليلة، كما تحدث عن مشاركته في مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال منذر في فيديو مع "الدستور"عن مشاركته في مسلسل موسى، إنه سعيد بالعمل مع محمد رمضان، مشيرا إلى أنه يعود الجمهور بتقديم عمل مختلف تماما، مؤكدا أنه تجمع صداقة قوية مع كافة فريق العمل.

وعن فيلم آل هارون قال إن العمل به أكشن ومشاهد صعبة جدا سوف يراها الجمهور عند مشاهدته للفيلم.

يذكر أن مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من سمية الخشاب وصبري فواز وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

الباز يكشف: هكذا استفاد المواطن من الإصلاح الاقتصادي

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

الباز يكشف: هكذا استفاد المواطن من الإصلاح الاقتصادي

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«نوار» يفتتح معرض «ثلاثية نحت» بمشاركة 93 عملًا فنيًا فى «ضى» (صور)

جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى

استمرار فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالمنيا