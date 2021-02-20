منذر رياحنة يكشف تفاصيل مشاركته في «موسى» و«آل هارون» (فيديو)

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، واختص بالحديث عن فيلمه السينمائي الجديد "آل هارون" والذي بدأ في تصويره منذ أيام قليلة، كما تحدث عن مشاركته في مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان.وقال منذر في فيديو مع "الدستور"عن مشاركته في مسلسل موسى، إنه سعيد بالعمل مع محمد رمضان، مشيرا إلى أنه يعود الجمهور بتقديم عمل مختلف تماما، مؤكدا أنه تجمع صداقة قوية مع كافة فريق العمل.وعن فيلم آل هارون قال إن العمل به أكشن ومشاهد صعبة جدا سوف يراها الجمهور عند مشاهدته للفيلم.يذكر أن مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من سمية الخشاب وصبري فواز وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.