غدا.. وزير دفاع قبرص يتوجه إلى الإمارات

يتوجه وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس غدا الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيارة معرض الدفاع الدولي في أبوظبي.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع القبرصي بعدد من نظرائه في دول الخليج والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، الذين سيحضرون المعرض.جدير بالذكر أن قبرص والإمارات وقعتا مؤخرا مذكرة تعاون دفاعية وعسكرية.