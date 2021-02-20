وزير لبنانى يكشف معلومات جديدة عن «انفجار بيروت»

كشف وزير الدفاع اللبناني السابق يعقوب الصراف، عن امتلاكه معطيات ومعلومات في غاية الأهمية في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن القاضي فادي صوان رفض طلب الاستماع إليه مرارًا.وقال "الصراف"، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه في 28 أغسطس الماضي، أكد أنه يملك معلومات مستعدًا للإدلاء بها، مشيرًا إلي أنه حاول الاتصال مباشرة بالقاضي "صوان"، لكن عبثًا، فتركت له خبرًا في مكتبه.وتابع الوزير اللبناني: "أرسلت كتابًا رسميًا عبر وزارة العدل، أحالته وزيرة العدل مباشرة إلى مدعي عام التمييز الذي أحاله بدوره للقاضي صوان، إلا أن الأخير لم يتصل بي".وأوضح "الصراف" أنه لا تفسير لديه لتصرفه، متابعًا: "لكن أخشى ما أخشاه أن يكون المطلوب توقف التحقيق في جريمة 4 أغسطس، تمهيدًا للانطلاق في تدويله، علمًا أنه لا مشكلة عندي في تدويل التحقيق، لكن المشكلة في تدويل المحاكمات"، وعما إذا كان سيكرر محاولاته مع المحقق الجديد بعد تعيينه أجاب الصراف: "إن معاملتي مسجلة رسميًا في وزارة العدل ومحالة رسميًا إلى المجلس العدلي، ما يجعل حكم طلب الاستماع إلى أمرًا واقعًا، كائنًا من كان المحقق، وفقًا لموقع لبنان 24".وأعرب عن اعتقاده بأن هناك جريمتين الأولى، جريمة إدخال باخرة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، والثانية جريمة تفجيرها، موضحًا أن التحقيق حتى اليوم ذهب كثيرًا في اتجاه الإهمال الوظيفي وأهمل الأساس.