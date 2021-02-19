الكنيسة الأرثوذكسية توضح مهام لجنة سكرتارية المجمع المقدس

كشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مهام سكرتارية المجمع المقدس.وقال المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، أن من مهام لجنة سكرتارية المجمع المقدس حفظ كل مستندات المجمع وما يتم إصداره وتدوين محاضر الجلسات وحفظها، ومتابعة اعمال لجان المجمع المقدس وحفظ قرارتها لعرضها على أعضاء المجمع.وأضاف القس بولس حليم، وكذلك إرسال دعوة إلى أعضاء المجمع المقدس لحضور جلساته بناء على توصيات قداسة البابا بالإضافة إلى متابعة لتنفيذ قرارات المجمع.ويواصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشر حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.وتعقد لجان المجمع اجتماعاتها مطلع شهر مارس المقبل، بعد أن توقفت طوال عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.