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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر أخبار الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة ٢٠٢١

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:47 ص
عمالة غير المنتظمة
عمالة غير المنتظمة
شيماء حسين
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مع انتهاء شهر فبراير يدير الكثير من مستحقي المنحة الرئاسية من قبل وزارة القوى العاملة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر أخبار الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة ٢٠٢١ لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقب إغلاق مصدر رزقهم و تسريحهم من أعمالهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه.

الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة ٢٠٢١

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ 500 جنيه شهريا للفئات المتضررة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي لا يقعون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لديهم دخلا ثابتا يمكنهم إعالة ذويهم من خلاله، وذلك عقب تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وإرفاق المستندات المؤكدة للمعلومات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021

يستطيع الراغبين في الاستعلام عن منحة الفئات الأكثر تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و المستحقين للرعاية والاعانات المالية بسبب انقطاع مصادر أرزقهم بسبب ما فرضه الفيروس من تباعد اجتماعي وعزل منزلي سواء للمرضي أو للأصحاء لعدم الإصابة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا) ثم انتظار رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بموعد الصرف.

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خطوات الاستعلام عن المنحة الرئاسية إلكترونيا

يبحث الكثير من الفئات المستهدفة عن آخر أخبار الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة ٢٠٢١ والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا الاستعلام عنها إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار منحة العمالة غير المنتظمة من القائمة الرئيسية

كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول عليها المكون من 14 رقمًا

كتابة بيانات صاحب الطلب كاملة ( الاسم رباعي، العنوان، تاريخ الميلاد، ...)

الضغط على كلمة الاستعلام

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