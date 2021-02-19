معركة بالأسلحة النارية وسط مقديشو

اندلعت معركة بالأسلحة النارية اليوم الجمعة، في وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع؛ لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.ولم يتضح بعد من هم أطراف القتال.وقبل أقل من ساعة، نشر المعارض البارز عبدالرحمن عبدالشكور، مقطع فيديو له وهو يقود حشدًا صغيرًا من المحتجين في أحد الشوارع في تحد لحظر الحكومة للمظاهرات.