إصابة طفلتين في حريق أعلى سطح منزل بحلوان

شب حريق في أحد المنازل بمنشية جمال عبد الناصر بمدينة حلوان، جراء سقوط أسلاك كهرباء ضغط عالٍ أعلى سطح المنزل، ما أسفر عن إصابة طفلتين.تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال كل من الطفلة آيات أحمد على 12 سنة، وشقيقتها هناء 9 سنوات، مصابين بحروق، إثر نشوب حريق أعلى سطح منزلهما بمنشية جمال عبد الناصر دائرة القسم.وبالانتقال والفحص تبين حدوث ماس كهربائي، بعد سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى سطح العقار، وتبين أن النيران التهمت الشقة العلوية ما أسفر عن اصابة الضحايا، وانتقل رجال الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.