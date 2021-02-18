«التعليم» تعلن عدة قرارات مهمة للدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة قرارات مهمة خاصة بامتحانات الدبلومة الأمريكية جاء فيها:• الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع منح فترة سماح لمدة 6 شهور (من ١٥ فبراير ٢٠٢١ حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢١) لطلاب G12، G11 (وليس بأثر رجعي).- لن يعتد بامتحانات الـSAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.- يسمح لطلاب 12، 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.