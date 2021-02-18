كل ما تريد معرفته عن تثبيت العمالة المؤقتة 2021

مخاطبة الجهاز المركزي مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة بسرعة موافاتها ببيانات العمالة المؤقتة،

تثبيت العمالة المؤقتة 2021

طلبات العمالة المؤقتة 2021 بشكل مركزى

شروط تثبيت العمالة المؤقتة 2021



الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى بالفعل من تثبيت العدد الأكبر من العمالة المتعاقدة قبل قانون حظر التعاقد فى مايو 2012، وجار حاليًا دراسة تثبيت العمالة المتعاقدة بعد ذلك التاريخ وحتى 30 يونيو 2016، ولن يعتد تثبيت أى تعاقدات مع عمالة إضافية بعد تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذي، نظرًا لمخالفتها أحكام القانون التى حظرت إجراء أى تعيينات إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز.

تنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الخميس 18-2-2021 آخر أخبار تثبيت العمالة المؤقتة 2021 بعدتمهيدًا للانتهاء من تثبيت الدفعة الأخيرة منها خلال النصف الأول من العام الحالي.وقبل ساعات قليلة ماضية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مخاطبة مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة بسرعة موافاتها ببيانات العمالة المؤقتة، وذلك بعد أـن قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعقد اجتماعا لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق، وأوصت بتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.1- يتم تلقى طلبات تثبيت المؤقتين بشكل مركزى لمراجعتها والتحقق من صحة المستندات المرفقة ومدى أحقية الموظف فى التثبيت من عدمه.2 - شرط بيان تاريخ أول تعاقد مع الموظف.3 - أول استمارة صرف للأجر معتمدة ومختومة.4 - صورة البطاقة الشخصية.ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وفقا للمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وهي كالآتي:-1 - التعاقد يكون أبرم قبل 30/6/2016.2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.3 - التعيين يكون على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من:- جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.- موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة.- أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.اقرأ أيضا: