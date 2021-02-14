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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قوى البرلمان» توصى بضم وتثبيت العمالة المؤقتة بـ«الزراعة»

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين
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ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.

وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديريات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعداد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30-6-2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.

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