رئيس وزراء باكستان يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم تحديات كورونا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، إن المؤشرات الاقتصادية لبلاده تحسنت مقارنة بدول أخرى، رغم تحديات جائحة كورونا (كوفيد - 19).وأضاف خان ـ في تصريحات أوردتها صحيفة (دون) الباكستانية ـ" أن صادرات باكستان شهدت تحسنا قياسيا إذ سجلت ارتفاعا أكثر من منافسيها في المنطقة مثل الهند وبنجلاديش، وجاء هذا التطور في وقت كانت فيه اقتصادات دول أخرى تعاني بسبب الوباء، لكن الاقتصاد الباكستاني يسير في اتجاه إيجابي".وركز رئيس الوزراء الباكستاني بشكل خاص على النمو الذي حققه قطاع المنسوجات ومدى جذبه للاستثمارات، مشيرا إلى افتتاح مصانع نسيج جديدة، وأوضح أن الأمر كله نتيجة الجهود الواعية للحكومة لزيادة الصادرات والحفاظ على استقرار الروبية، منوها بالسداد القياسي للديون الذي حققته حكومته، قائلًا إن حكومة إسلام أباد سددت نحو 6000 مليار روبية من الديون.