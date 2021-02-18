إندونيسيا تبحث السماح للقطاع الخاص بتوزيع لقاحات كورونا

تضع إندونيسيا اللمسات الأخيرة لخطة تسمح بموجبا للشركات الخاصة بتمويل وتوزيع لقاحات كورونا، لتحقيق هدف تطعيم أكثر من 180 مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري، وسط الارتفاع المستمر في الإصابات.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة الإندونيسية، اليوم الخميس، جاء فيه أن البرنامج الخاص سوف يستخدم أنواعا مختلفة من اللقاحات، وسيظل مجانيا للإندونيسيين، وسوف يستخدم البرنامج تمويلا خاصا.وتعاني إندونيسيا من أوسع تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتعتمد على برنامج بطئ للتطعيم الشامل وحتى أمس الأربعاء، تلقى ما يصل إلى 1.15 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح سينوفاك بيوتك الصيني.