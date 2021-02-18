كوريا الجنوبية تؤكد التزامها بالدفع لاستئناف المفاوضات النووية قريبًا

كررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، التأكيد على التزامها بالدفع لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أقرب وقت، متعهدة بالعمل عن كثب مع واشنطن لإحراز تقدم.وذكرت الوزارة، في تقرير تم رفعه إلى البرلمان، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "من أجل استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وإحراز تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، سنسرع المجهودات ذات الصلة مع واشنطن لتطوير استراتيجيات منسقة".وأكد الوزارة أن الحكومة ستستمر في التواصل مع واشنطن في هذا الصدد على جميع المستويات، بما يشمل مراجعة السياسة الأمريكية الحالية لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن كوريا الشمالية.وأشارت الوزارة- وفيما يتعلق بالتحالف الثنائي مع الولايات المتحدة- إلى أنها ستسعى إلى تطويره ليصبح تحالفًا ذا منفعة متبادلة، من شأنه أن يسهم في دفع الاستقرار الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا، موضحة أنها ستدفع من أجل عقد قمة واجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين والعمل على الانتهاء بسرعة من قضايا التحالف المعلقة، بما يشمل المفاوضات حول حصة سول من تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وتعهدت الوزارة- فيما يتعلق باليابان- ببذل الجهود اللازمة لحل القضايا الشائكة القائمة بين البلدين، والسعي لتحسين العلاقات المتوترة عن طريق اغتنام الفرص المناسبة كأوليمبياد طوكيو.وأكدت الوزارة أنها ستعزز الدبلوماسية مع الصين من خلال الدفع بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى سول واستعادة التبادلات الثنائية والتعاون بين الجانبين، كما ستحاول تهيئة الوضع لتتمكن كوريا من استضافة قمة ثلاثية مع الصين واليابان خلال العام الجاري، إذ خططت سول لاستضافة القمة العام الماضي، ولكنها ألغيت بسبب جائحة كورونا.