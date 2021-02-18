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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار 2»

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:42 ص
خالد الكمار
خالد الكمار
حسن أمين - منار إبراهيم
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ينشغل المؤلف الموسيقي خالد الكمار حاليًا بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ويجمع العمل الدرامي الأضخم والأكثر انتظارًا هذا العام، في بطولته الثنائية بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، مع ظهور خاص لنخبة من ألمع نجوم الدراما والسينما طوال حلقاته، ويعد استكمالًا للنجاح الجماهيري المدوي الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة العام الماضي.

ووقع اختيار المخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي على الموسيقار الشاب خالد الكمار لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل المنتظر هذا العام، وتم الانتهاء بالفعل من أغلبية حلقاته مع استمرار تصوير بعض المشاهد حاليَا.

وسبق ووضع "الكمار" بصمته الموسيقية الناجحة مؤخرًا في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول عمل درامي مصري من إنتاج منصة نتفليكس العالمية، وأول تجسيد حي لسلسلة الروايات الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

خالد الكمار مؤلف وموزع موسيقي شاب، تمتد رحلته في عالم الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية والسينمائية لقرابة 10 سنوات، رغم بعد مجال دراسته الأصلية للهندسة في الجامعة الألمانية، وضع خلال مسيرته الفنية لمسته الموسيقية الخاصة في عدد من أشهر المسلسلات والأفلام، من بينها فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، ومسلسل "عهد الدم" للنجم باسل الخياط، وفيلم "صاحب المقام" للنجوم يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، بجانب فيلمي "عشم" و"ديكور" ومسلسل "قابيل"، إضافة لموسيقى الموسم الأول من "متحف الدحيح".
خالد الكمار
خالد الكمار
خالد الكمار
خالد الكمار
خالد الكمار
خالد الكمار

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