كريم ومكى وسط الدخان.. طرح البوستر الدعائى لـ«الاختيار 2»

طرحت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي البوستر الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2" والمنتظر انطلاق عرضه في شهر رمضان المقبل.وظهر على البوستر النجمان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وهما يرتديان ملابس الشرطة المصرية.ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.